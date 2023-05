Hockeysters Amsterdam en SCHC in evenwicht in eerste finaleduel

Het eerste finaleduel om de titel tussen de hockeysters van Amsterdam en SCHC heeft geen winnaar opgeleverd. In Amstelveen werd het 2-2. Maandag volgt in Bilthoven de return. SCHC, dat voor de vierde keer in de finale staat, maar nog nooit de titel veroverde, bleef net als vorig seizoen ongeslagen in de reguliere competitie. Drievoudig kampioen Amsterdam verloor dit seizoen maar één keer en dat was met 3-2 op bezoek bij SCHC.

Finale landskampioenschap hockey bij de NOS De finales van de play-offs bij de vrouwen en de mannen zijn live te zien bij de NOS. De wedstrijd tussen de mannen van Pinoké en Bloemendaal is zaterdag vanaf 16.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Datzelfde geldt voor de returns van de vrouwen- en mannenwedstrijd op maandag. SCHC-Amsterdam begint om 12.45 uur, Bloemendaal-Pinoké begint om 16.00 uur.

Amsterdam opende voor eigen publiek met lef en kwam al snel op een 1-0 voorsprong. Felice Albers zette met een korte combinatie een aanval op en vond Hester van der Veld. Zij werkte de bal richting het doel, waar Fiona Morgenstern alert was en binnentikte. In het tweede kwart trok SCHC de stand gelijk via Mette Winter. Een hoge bal van Yibbi Jansen werd door aanvoerster Xan de Waard knap in de cirkel gecontroleerd, waarna ze de bal klaarlegde voor de vrijstaande Winter: 1-1. Morgenstern op dreef Vlak voor rust leken de bezoekers op voorsprong te komen toen Renée van Laarhoven - specialiste Jansen zat op de bank - een strafcorner hard richting doel pushte. Haar inzet werd op de lijn gekeerd, waarna het even later aan de andere kant wel raak was.

De hockeysters van Amsterdam vieren een doelpunt tegen SCHC - Pro Shots