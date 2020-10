Hoe FC Utrecht de top wil aantikken: Barça als inspiratiebron

Warmerdam en Mahi vieren het doelpunt tegen RKC Waalwijk - ANP

De traditionele topdrie aanvallen, stadion Galgenwaard kopen en op Netflix komen. Het zijn de jongste ambities van FC Utrecht. "Anderhalf jaar geleden zijn we aan de gang gegaan om op papier te zetten hoe we de club een stap verder willen krijgen", vertelde algemeen directeur Thijs van Es gisteravond in Langs de Lijn En Omstreken. Daarmee doelde de directeur echter niet alleen op voetbalgebied, maar ook op het vlak van commercie, marketing en maatschappelijke betrokkenheid. "Daar hebben we brandstof voor nodig en dat begint vaak met geld", aldus Van Es.

Eljero Elia koos verrassend voor FC Utrecht - ANP

En dat is er inmiddels, want de club uit de Domstad heeft met zes nieuwe investeerders - waarvan één miljardair - én een nieuwe grote hoofdsponsor (T-Mobile) een flinke slag geslagen. Investeerders die ook wel heil zien in de grote plannen van FC Utrecht. Papendal in Utrecht Van Es ziet vooral mogelijkheden in de gebiedsontwikkeling rondom stadion Galgenwaard. "Financieel gezien heeft Utrecht daar veel aan. Je kunt partners aan je binden die zich niet per se met voetbal willen verbinden, maar wel met topsport in de regio." Krijgen we dan in Utrecht een soort Papendal? "Ik zou ons daar niet mee willen vergelijken", zegt Van Es. "We willen eigenlijk gewoon goede faciliteiten voor topsport creëren. Wij denken dat we daar ook baat bij hebben. Kijk maar naar voetbalclubs als FC Barcelona die ook grote omni-achtige structuren hebben."

Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht - ANP

En dus is het startsein voor een sportcampus in Utrecht afgegeven. Maar dat is niet even vandaag of morgen klaar, waarschuwt Van Es alvast. "We zijn nu gestart, maar voor zo'n gebiedsontwikkeling kun je wel tien jaar rekenen. Van het opstarten van initiatieven van sponsoren, tot kennisuitwisseling en het delen van de faciliteiten", aldus Van Es. Dat klinkt bijna alsof FC Utrecht verder gaat als bedrijf en de supporters van de voetbalclub zich hier en daar misschien wel een beetje zorgen maken om hun club. "Het is een mix van een vereniging en een bedrijf. Dat maakt het zo waanzinnig leuk. Samenwerking tussen de clubs betekent niet dat de identiteit van die club verdwijnt", aldus Van Es.