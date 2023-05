Koning spreekt bij herdenking slavernij, excuses verwacht

Op 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij. Vorig jaar bood premier Rutte namens de Staat al zijn excuses aan. Hij zei toen dat de Nederlandse overheid jarenlang slavernij mogelijk heeft gemaakt, gestimuleerd, in stand heeft gehouden en ervan heeft geprofiteerd.

Verslaggever Koninklijk Huis Albert Bos:

"Het lag in de lijn der verwachting dat de koning zou spreken, omdat hij er voor het eerst bij is. Maar nog steeds is niet duidelijk wat de koning precies gaat zeggen, al worden excuses verwacht.

Zo is nog niet zeker in welke vorm en gradatie de excuses van de koning komen. Verwijst hij naar die van Rutte, herhaalt hij ze of biedt hij zelf ook excuses aan? Dat is nog steeds onderwerp van gesprek.

Bovendien wil het Koninklijk Huis ook waken voor zaken die door elkaar gaan lopen. De regering, waar de koning onderdeel van is, maakte bij monde van premier Rutte dus al eerder excuses. Maar de koning heeft ook opdracht gegeven voor een apart onderzoek naar zijn familieverleden rond slavernij en de rol van de Oranjes daarin. Dat zal pas over een paar jaar klaar zijn."