EK-brons roeiers Holland-acht, zilver voor mannen en vrouwen in dubbel-vier

De roeiers van de Holland-acht hebben in Slovenië op de EK een bronzen medaille gewonnen. Groot-Brittannië is 0,05 sneller dan de Roemenen. - NOS

De Roemenen kwamen in een ongenadig hard tempo opzetten in de finale, maar de eindsprint was net niet snel genoeg. De Nederlandse boot, met Jan van der Bij, Jacob van de Kerkhof, Niki van Sprang, Mick Makker, Ruben Knab, Rik Rienks, Ralf Rienks, Sander de Graaf en Dieuwke Fetter als stuurvrouw, konden in de laatste meters niet nog een sprongetje maken. Twee maal zilver in dubbel-vier Eerder op de dag greep Nederland twee maal zilver in de dubbel-vier, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Lisa Scheenaard, Tessa Dullemans, Ilse Kolkman en Martine Veldhuis roeiden naar de tweede plek in 6.20,28. Ruim een seconde langzamer dan de winnende Oekraïense vrouwen (6.19,12) en bijna twee seconden sneller dan de bronzen Britse boot (6.22,13). Bekijk hier de samenvatting van de race en de reactie van de Nederlandse roeisters:

Ze namen direct de leiding in de race en kwamen als eerste door na 500 meter. Maar toen zette de Oekraïense boot een tandje bij, nam de koppositie over en gaf die niet meer weg. 'Kunnen nog stapjes maken' Daarna was het de beurt aan de mannen, met Koen Metsemakers, Tone Wieten, Simon van Dorp en Finn Florijn, die in deze samenstelling een terugkeer maakten op dit niveau. Direct zilver is een mooie opsteker. Met 5.41,67 waren de roeiers bijna anderhalve seconde langzamer dan de winnende Poolse mannen (5.40,24) en drie tienden van een seconde sneller dan de bronzen Italiaanse boot (5.42,01). Bekijk hier de samenvatting van de race en de reactie van de Nederlandse roeiers: