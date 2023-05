Verstappen vanaf pole in Monaco, Pérez crasht in eerste sessie kwalificatie

De derde en laatste sessie mondde uit in een enorm gevecht tussen Alonso, Leclerc en Verstappen. Lang leek Alonso pole te gaan pakken, maar in een sublieme laatste ronde was het toch Verstappen die aan het langste eind trok.

Voor Verstappen was het raceweekend vrijdag nog moeizaam begonnen. De technici van Red Bull experimenteerden toen met de afstelling van zijn wagen, maar dat pakte in de eerste training helemaal verkeerd uit. In de tweede sessie en derde waren die problemen verholpen en was Verstappen de snelste.