Verstappen ook snelste in derde training Monaco, abrupt eind door crash Hamilton

De kwalificatie begint vanmiddag om 16.00 uur. Die is in Monaco van enorm belang, omdat inhalen op het krappe stratencircuit bijna onmogelijk is. Degene die zondag op poleposition begint, heeft een hele grote kans om de race te winnen.

Voor Verstappen was het raceweekend vrijdag nog moeizaam begonnen. De technici van Red Bull experimenteerden toen met de afstelling van zijn wagen, maar dat pakte in de eerste training helemaal verkeerd uit. In de tweede sessie werden die problemen verholpen en was Verstappen de snelste.

Grote klasse

In de derde training wachtte Verstappen twintig minuten voor hij zijn eerste ronde reed. Die was meteen van grote klasse en stukken sneller dan de tijden die door de concurrenten waren neergezet.

Toen de baan sneller werd door het heter wordende asfalt, zakte de tijd van Verstappen even weg. Pérez was eventjes sneller, maar regerend wereldkampioen Verstappen stelde al in zijn tweede vliegende ronde orde op zaken.

Kort daarna maakte een crash van Hamilton een voortijdig einde aan de training. De Brit verloor grip in de bocht en kwam tegen de muur tot stilstand.