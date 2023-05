Ook het vrouwentennis beschikt nu over 'grote drie': 'Wij maken elkaar beter'

Nog meer voorbeelden? Ze vormen de topdrie van speelsters met de meeste zeges in 2023 en op de wereldranglijst is Swiatek al meer dan een jaar de mondiale nummer één, gevolgd door nummer twee Sabalenka. Rybakina is opgeklommen naar plaats vier.

Ga maar na. Bij de laatste vier grandslamtoernooien verdeelden Swiatek (Roland Garros en US Open), Rybakina (Wimbledon) en Sabalenka (Australian Open) de buit. En in de voorbije weken wonnen Swiatek (Stuttgart), Sabalenka (Madrid) en Rybakina (Rome) een groot graveltoernooi.

De dominantie van Swiatek, Sabalenka en Rybakina is zelfs zo stevig geworden dat we aan de vooravond van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar dat zondag in Parijs start, best van een 'grote drie' mogen spreken.

Krijgt het vrouwentennis eindelijk weer een rivaliteit zoals in de jaren van Steffi Graf en Monica Seles? Of van Serena Williams en Justine Henin? Een ding is duidelijk: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka en Jelena Rybakina maken al geruime tijd de dienst uit.

Als je haar op de baan ziet, heeft Swiatek qua verschijning wel iets weg van Henin. Klein van stuk, pet op en aan de achterkant bungelt een paardenstaartje.

Ze zijn nummer één van de wereld (geweest) en hebben meerdere grandslamtitels gewonnen. Henin kwam uiteindelijk tot zeven. Dat moet Swiatek, die er drie heeft, nog maar zien te halen.

De grote favoriet

De 21-jarige Poolse is de grote favoriet op Roland Garros, waar ze in 2020 en 2022 al de beste was. De Poolse is de onbetwiste nummer één van de wereld. Het duurde even voordat ze serieuze concurrentie kreeg, maar nu voelt ze de hete adem van Sabalenka en Rybakina in haar nek.

Op een persconferentie in Parijs werd vrijdag al de vergelijking gemaakt met de jarenlange strijd tussen 'die andere grote drie': Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. "Het leuke is dat we steeds vaker tegen elkaar spelen en dus ook met andere oplossingen moeten komen, omdat we elkaars spel steeds beter leren kennen", aldus Swiatek.

"Ik denk dat de 'grote drie' (Federer, Nadal en Djokovic, red.) dat ook deed. Wij maken elkaar beter."