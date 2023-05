Na gebroken nek Oldenburg nu EK-brons roeisters vier-zonder: 'Echt emotioneel'

De eerste Nederlandse roeimedaille bij de EK in het Sloveense Bled is binnen. Benthe Boonstra, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Marloes Oldenburg veroverden brons in de vier-zonder.

De vrouwen uit Roemenië wonnen verrassend goud, nadat ze de favoriete Britse boot in de laatste meters voorbij waren gegaan.

Achter het brons voor de Nederlandse vrouwen zit een bijzonder verhaal, dat van Oldenburg. De roeister brak vorig jaar na de WK de bovenste wervel in haar nek bij een mountainbike-ongeluk. Zeven maanden geleden lag ze nog op bed, mocht ze nog niet bewegen. Volgens experts was het een wonder dat ze vandaag alweer in de boot zat. En nu staat ze met brons om haar nek.

Emotioneel

"Dit is heel bijzonder, ik ben echt helemaal emotioneel", zei ze na afloop. "Je probeert het te negeren, maar buiten de races denk je telkens: shit, zeven maanden geleden lag je nog in bed. Dit is allemaal ook gelukt omdat ik zulke fijne teamgenoten heb."

Offereins: "Marloes dankt allemaal mensen om haar heen, maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die zo veel doorzettingsvermogen hebben als zij. Ze heeft het heel erg aan haarzelf te danken."

