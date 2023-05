Klimaatactivisten blokkeren A12 in Den Haag, waterwerper 'op lage stand' ingezet

Al bij het begin van het protest zijn de eerste activisten opgepakt. De tunnelbak in de weg, waar de actievoerders eerder demonstreerden met hetzelfde doel, kwamen ze niet in.

De betogers vormen sinds ongeveer 12.00 uur een blokkade om te demonstreren tegen subsidies voor de fossiele industrie. Te zien is dat een wagen van de politie zo nu en dan in de lucht spuit met water, waardoor de betogers op de weg nat worden.

Het is de zevende keer dat de klimaatbeweging demonstreert op de A12 in de stad. De blokkade is verboden en burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft toestemming gegeven om de actievoerders te verwijderen. Daarbij mag van Van Zanen gebruik worden gemaakt van de waterwerper "op lage stand". Actievoerders op de weg, die daar staan bij een temperatuur van 17 graden en zon, ondergaan het dan ook gelaten. Sommigen staan in bikini te dansen.