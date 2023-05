Eerst blauw, toen geel en nu niet meer: de acceptgiro verdwijnt

Acceptgiro - Currence

"Met de invoering van de acceptgiro kwam er een stuk gemak bij: de gegevens van de ontvanger waren al ingevuld. En het was een collectief betaalmiddel: je kon het ook gebruiken als je geen klant was van de postcheque en girodienst, die ook al acceptgiro's had", zegt Gijs Boudewijn, directeur van Betaalvereniging Nederland. Overigens was het in eerste instantie geen gele papierstrook, maar een ponskaart. In de jaren 80 werd die vervangen door een blauw formulier dat optisch leesbaar was. Pas in 2002 werd de blauwe variant vervangen door een gele. Van 'handjeklap' naar de acceptgiro, in onderstaand journaalbeeld uit 1976 zie je hoe het contante betalingsverkeer steeds meer moet wijken voor het girale geldverkeer, dus geld dat op een bankrekening staat:

Na 46 jaar is het over en uit voor de acceptgiro. In 1976 werd de acceptgiro zo geïntroduceerd in het polygoonjournaal. - NOS

Per 1 juni verdwijnt de acceptgiro definitief, maar veel bedrijven en instanties stopten er de afgelopen maanden of jaren al mee. Zo ook de Belastingdienst, die al in 2021 begon met het laten verdwijnen van de acceptgiro en klanten wees op andere betaalmogelijkheden. Ook goede doelen stopten twee maanden geleden. Goede doelen zijn voor een groot deel afhankelijk van donaties. Van alle losse eenmalige giften wordt zo'n 30 procent gedoneerd via een acceptgiro, zegt Goede Doelen Nederland op basis van onderzoek onder leden. Inschatting van de opbrengst in 2020: een bedrag van minimaal 80 miljoen euro. Alternatief Volgens de brancheorganisatie is de behoefte aan een papieren betaalmethode de laatste jaren dan ook onverminderd groot. Daarom bedachten goede doelen een papieren alternatief, Mijn Eenmalige Gift. Ruim 150 goede doelen versturen deze nu."Het heeft een andere naam dan de acceptgiro maar hij werkt precies hetzelfde", zegt directeur Margreet Plug. Zij kan nog niet zeggen hoeveel mensen nu via dit alternatief doneren. "Wij hopen dat dit een geruisloze overgang zal worden. Misschien is er tijdelijk een terugval, maar wij hebben alle vertrouwen dat het weer op peil komt of zelfs groeit. Uiteindelijk willen mensen graag doneren."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Eerder was afgesproken dat de acceptgiro in 2019 zou verdwijnen, maar die afspraak werd in 2017 voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Consumentenbond was toen een van de partijen die tegen de verdwijning waren. Nu is dat anders. "Het is lang genoeg van tevoren aangekondigd en zijn er inmiddels alternatieven", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. "Al moeten bedrijven wel voldoende alternatieven aanbieden. Dus niet alleen een automatische incasso of alleen een digitale betaaloptie." Klachten hierover zijn er volgens de woordvoerder nauwelijks. "Hooguit zijn mensen het er principieel niet mee eens. Wat ons betreft hebben bedrijven wel een zorgplicht om te kijken hoe het nu gaat voor klanten." Ook op straat blijkt de teleurstelling over het verdwijnen van de acceptgiro mee te vallen:

Per acceptgiro zijn de kosten te hoog voor betaaldienstverlener Currence en dus verdwijnt de gele betaalstrook volgende week, na 46 jaar trouwe dienst. Deze jongeren gaat het betaalmiddel niet zo snel missen. - NOS