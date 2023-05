Onder een huis het uitvak in: 'krakkemikkig' Luton Town op rand Premier League

Je hebt krakkemikkig, je hebt heel krakkemikkig en dan heb je ook nog Kenilworth Road. Het stadionnetje van Luton Town biedt plaats aan zo'n 10.000 toeschouwers, maar is zo oud en vervallen dat het lijkt alsof iedere thuiswedstrijd weleens de laatste zou kunnen zijn.

En toch zou het zomaar kunnen dat volgend seizoen spelers als Virgil van Dijk, Erling Haaland, Harry Kane en Mohamed Salah in deze bouwval te bewonderen zijn, want Luton speelt vanmiddag de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League.

Om 17.45 uur krijgen de spelers van Luton, dat tien jaar geleden nog een vijfdeklasser was, alvast een voorproefje van de weelderige luxe van voetbal op het allerhoogste niveau als de ploeg op Wembley aantreedt tegen Coventry City.

Tijd heeft stilgestaan

Wie Luton bezoekt en een klein beetje luxe in een voetbalstadion gewend is, waant zich in het dorpje op 45 minuten treinen ten noorden van Londen in een totaal andere wereld. Het stadion is in 1905 gebouwd en het lijkt alsof de tijd er in al die jaren stil heeft gestaan.

De nostalgische voetballiefhebber kan op Kenilworth Road zijn hart ophalen. De verf is op meerdere plekken afgebladderd, sommige stoeltjes zijn nog van hout en wie een sjaaltje of shirtje wil scoren, is van harte welkom in de tot fanshop omgebouwde bouwkeet voor het stadion.