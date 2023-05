Twee vermisten na bootongeluk op de Maas

Twee mensen worden vermist na een bootongeluk op de Maas bij Heijen afgelopen nacht. Een van de opvarenden raakte gewond, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde vannacht rond 02.30 uur. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Het bootje was omgeslagen. Er waren geen andere vaartuigen betrokken bij het ongeluk.

Toen de politie ter plaatste kwam, bleek één opvarende gewond. Die persoon was zelf naar de kant gezwommen en werd daar gevonden. Diegene verklaarde dat er nog twee anderen op de boot zaten toen het ongeluk gebeurde, schrijft 1Limburg. De gewonde is ter plekke behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het bootje was in eerste instantie zoek, maar is inmiddels terecht, zegt een woordvoerder van de politie. Duikers van de brandweer zijn sinds vannacht bezig met een zoekactie naar de twee vermiste opvarenden. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie gaat later vanochtend nog meehelpen.