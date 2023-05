Oud-Pink Floyd-artiest Roger Waters wijst kritiek op nazi-uniform van de hand

Voormalig Pink Floyd-bassist Roger Waters ontkent nadrukkelijk dat hij tot haat wilde aanzetten toen hij bij een concert in Berlijn op het podium verscheen in een kostuum dat sterk leek op een zwart leren nazi-uniform. Hij ziet zijn optreden, waarbij hij ook een machinegeweer op het publiek richtte, juist als overduidelijke stellingname tegen fascisme.

Dat schrijft de artiest op Twitter, uren nadat de politie in Berlijn had bekendgemaakt een onderzoek in te stellen. Volgens de politie kan Waters' uniform worden gebruikt om het naziregime te verheerlijken of te rechtvaardigen, wat in Duitsland verboden is. "De kleding ziet eruit als de kleding van een SS-officier", zei een woordvoerder van de politie eerder.

Op beelden is te zien dat Waters bij zijn optreden in de Mercedes-Benz Arena een lang leren uniform met een rode armband in de stijl van de nazi's droeg. Waar de armband bij de nazi's voorzien was van een hakenkruis, stonden op Waters' armband twee gekruiste hamers, symboliek die Pink Floyd al gebruikt sinds het verschijnen van Pink Floyds film The Wall in 1982. Ook zweefde er een ballon in de vorm van een varken met daarop een davidster.