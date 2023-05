Geplaagde De Vries mikt op vlekkeloze thuisrace: 'Probeer media te negeren'

"Goedemorgen! Het is lang geleden dat ik zoveel journalisten zag." Het valt AlphaTauri-coureur Nyck de Vries meteen op: in Monaco, de stad waar hij woont, is de belangstelling van de autosportpers opmerkelijk groot.

Hij weet: de animo komt deels doordat het Formule 1-circus eindelijk de tenten in Europa heeft opgeslagen. Maar de wereldpers wordt vooral getriggerd door zijn belabberde seizoenstart.

Pech, foutjes, uitglijders

Het contrast is groot. In 2022 kwamen journalisten en masse De Vries' verhaal optekenen over zijn sensationele invalbeurt bij Williams, toen hij in Monza negende werd. WK-punten in zijn eerste grand prix. Opeens figureerde hij in een mooi rijtje met Formule 1-kampioenen als Alain Prost, Lewis Hamilton, Jackie Stewart en Sebastian Vettel.

Het tij is gekeerd. De tussenbalans in het debuutseizoen van De Vries is glashelder: vijf grands prix, nul WK-punten. Pech, foutjes, uitglijders en een pijnlijk detail: teamgenoot Yuki Tsunoda presteert wél. De Japanner sprokkelt met de ietwat trage auto puntjes en rijdt solide.