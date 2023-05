Strenge regels moeten leegstand terugdringen: 'Dit huis is al 30 jaar niet bewoond'

Het is moeilijk te begrijpen in tijden van grote woningnood: huizen die maanden of soms zelfs jaren leegstaan. Volgens het CBS stonden in 2022 60.000 woningen langer dan een jaar leeg. Amsterdam telt de meeste leegstaande woningen en experimenteert met de strengste leegstandsregels van Nederland.

Ruim 7500 woningen in de hoofdstad staan al minimaal een jaar leeg, volgens berekeningen van het CBS. Dat terwijl de stad 250.000 woningen tekort komt. "We zien op de Amsterdamse woningmarkt misschien wel de ernstigste uitwassen van de wooncrisis", zegt Zita Pels, wethouder Volkshuisvesting in Amsterdam.

Hoewel het aantal leegstaande woningen in Nederland in 2022 is gedaald en opzichte van het jaar ervoor, staan er nog steeds veel panden leeg. Naast woningen geldt dit ook voor kantoren en winkels. Begin 2022 werden 219.000 panden niet gebruikt, waarvan 180.000 woningen.

Elke woning telt, zegt Pels. Dat er woningen leegstaan, puur om er meer geld aan te kunnen verdienen, noemt ze onuitstaanbaar. "Kwetsbare Amsterdammers, maar ook de mensen die we keihard nodig hebben - schoonmakers, stratenmakers, juffen en meesters en verplegend personeel - kunnen geen plek vinden in onze stad. Dat is schrijnend."

Leegstand in plaats van verhuur

Bewoners kunnen het bij de gemeente melden als ze vermoeden dat een woning leegstaat. Handhavers gaan dan kijken of dat ook echt het geval is. "Sommigen gebruiken het als een belegging. Die denken: ik laat mijn woning lekker tien jaar leeg staan en door de jaren heen wordt het meer waard", legt een handhaver uit. "Verhuren doen ze niet, omdat ze dan misschien bang zijn dat ze niet meer van de huurders af komen."

Het Amsterdamse beleid zorgde er twee jaar geleden nog voor dat bijna vijfhonderd leegstaande huizen weer bewoond worden, vorig jaar waren dat er zeshonderd. Maar de gemeente wil meer: sinds eind vorig jaar mag Amsterdam van de minister experimenteren met de strengste leegstandsregels van Nederland.

Als een woning langer dan zes maanden leegstaat, moet de woningeigenaar dat melden. Anders krijgt die een boete van 9.000 euro. Als er geen goede reden is voor de leegstand, moet de woning snel beschikbaar worden gemaakt voor verhuur en kan de gemeente iemand voordragen en een huurprijs bepalen.

'Woningen zijn keihard nodig'

Volgens wethouder Pels heeft deze nieuwe regeling een afschrikwekkende werking op huiseigenaren. "We merken dat zij denken: hier moet ik wel even rekening mee houden, want het is niet alleen één keer een boete betalen, er komt ook echt iemand wonen. Een woning is gewoon niet bedoeld als verdienmodel. Wij hebben deze woningen gewoon keihard nodig."

In Laren is het aandeel leegstaande woningen 3,5 keer groter dan in de rest van het land. Tot grote frustratie van meneer Lunter. Hij loopt dagelijks langs een huis dat al 30 jaar niet bewoond wordt. Michael werkt als handhaver bij de gemeente Amsterdam, en kijkt of een huis ook echt leeg staat: