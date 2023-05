Roeland vs. Olaf, bij basketbalfamilie Schaftenaar is het hoe dan ook feest

De beslissing in de Nederlandse basketbalfinale tussen Zorg en Zekerheid Leiden en Donar moet nog vallen, maar één ding is zeker: er wordt iemand met de achternaam Schaftenaar kampioen van Nederland.

Vanavond wordt om 19.30 uur in de Martiniplaza in Groningen de vierde wedstrijd in de play-offs om de Nederlandse basketbaltitel gespeeld. Het duel is live te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

"Ik denk niet dat onze ouders een voorkeur hebben", zegt Roeland diplomatiek, "al zal Olaf natuurlijk altijd de jongste blijven... Dat is gekheid, ze gunnen het ons allebei. Ons gezin is net Zwitserland: altijd neutraal."

De broers zijn zoons van voormalig eredivisiespeler Philip Schaftenaar, die in de tachtiger jaren bij BC Markt uit Utrecht en Elmex Leiden speelde. Wie van de twee clubs er ook met de titel aan de haal gaat, bij de familie Schaftenaar is het hoe dan ook feest.

Voor Roeland Schaftenaar is het zijn eerste seizoen in de BNXT League, zoals de Nederlandse eredivisie sinds vorig seizoen heet. Na zijn basketbalopleiding in Amerika speelde hij twaalf seizoenen professioneel in Spanje en Griekenland. Dit seizoen is hij als speler in Leidse dienst eindelijk weer 'thuis'.

Toch stond Roeland al eerder tegenover zijn jongere broer in het veld, want ook Olaf basketbalde als prof over de grens. Beiden vertoonden de afgelopen twee seizoenen hun kunsten in de LEB Gold, het tweede niveau in Spanje.