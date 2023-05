Vechter Haller met Dortmund op weg naar titel: 'Sowieso hét verhaal van het seizoen'

Als Didier Martel vanmiddag naar zijn beeldscherm tuurt en de spits van Borussia Dortmund ontwaart, glimt hij van trots. Die spits, Sébastien Haller, kan zijn club namelijk voor het eerst sinds 2012 aan de Duitse landstitel helpen. "Het zou zijn verhaal nog wat specialer maken." Het is 18 juli en Haller, net overgekomen van Ajax, klaagt na de ochtendtraining van Dortmund tijdens het belegde trainingskamp in Zwitserland over misselijkheid. De onderzoeken volgen elkaar in rap tempo op, met een diagnose die werkelijk niemand aan heeft zien komen: teelbalkanker. Emotioneel Martel, eind 2014 als scout medeverantwoordelijk voor de komst van Haller van Auxerre naar FC Utrecht, leeft net als iedereen enorm mee. "Ik zat in de auto toen ik het nieuws hoorde en werd zó emotioneel. Ik was er kapot van en stuurde Sébastien meteen een bericht en belde hem later op." De Fransman, voormalig speler van onder meer FC Utrecht en Vitesse, weet ook nog precies wát hij zei in het telefoongesprek. "Ik vertelde Sébastien dat hij positief moest blijven, dat hij moest vechten en dat hij sterker terug zou komen. En dat is hem gelukt ook. Ik word er opnieuw emotioneel van."

Sébastien Haller terug bij Dortmund na zijn ziekte - AFP

Na twee operaties, vier chemokuren en een heleboel kopzorgen schijnt zes maanden later inderdaad de zon weer voor de 28-jarige Haller, vrouw Priscilla en zijn kinderen. Eind januari maakt hij zijn officiële competitiedebuut tegen FC Augsburg. Veertien zeges uit achttien duels volgen, met negen goals en vijf assists van de inmiddels onbetwiste aanvalsleider van Dortmund. "Kijk eens naar de afgelopen drie wedstrijden van Sébastien, tegen Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach en Augsburg", geeft Martel aan. "Vijf goals en drie assists. Dat zijn echt indrukwekkende cijfers. En vanmiddag tegen Mainz wil hij het karwei afmaken. Zijn arbeidsethos heeft hem heel ver gebracht." Waanzinnig belangrijk Kicker-journalist en Dortmund-expert Matthias Dersch haakt in. "Sébastien heeft even tijd nodig gehad om zijn draai te vinden, maar inmiddels is hij niet meer weg te denken. Het aanvalsspel van Dortmund is na zijn entree ook enorm vooruitgegaan. Donyell Malen en Karim Adeyemi spinnen garen bij de aanwezigheid van Sébastien. Hij is waanzinnig belangrijk geworden voor het team."

Afbeelding ter illustratie - NOS

En dat team, evenals trainer Edin Terzic, wordt op handen gedragen door al die in het zwart en geel geklede supporters. "De fans kunnen zich weer identificeren met deze ploeg, waarin trainer Terzic in zijn eerste volledige seizoen een cruciale rol speelt. Hij stond vroeger zelf op de Südtribune. Het stadion is bovendien weer een vesting geworden, met maar één thuisnederlaag in deze jaargang." Dersch wil er maar mee zeggen: Dortmund kan de eerste landstitel sinds 2012 bijna niet meer ontgaan. "Iedereen snakt naar succes", merkt hij. "De hele stad staat momenteel op z'n kop, met Haller als stralend middelpunt. Voor mij is hij sowieso hét verhaal van het seizoen, zelfs als Dortmund toch geen kampioen wordt." Terug naar 2014 De Haller van tegenwoordig is niet te vergelijken met de Haller die in 2014 op de radar van Martel als scout van FC Utrecht verschijnt. "Ik ging naar een wedstrijd van Auxerre tegen Olympique Nîmes in Ligue 2. Eigenlijk bezocht ik die wedstrijd niet eens voor Sébastien." "Hij viel ook pas laat in de tweede helft in", herinnert Martel zich. "Er waren een aantal verbeterpunten, toch had ik meteen het gevoel: deze jongen heeft iets speciaals, zelfs toen ik hem voor het eerst zag. Ik was ervan overtuigd dat Sébastien een uitstekende spits zou zijn voor FC Utrecht." Martel overtuigt toenmalig hoofd scouting Jordy Zuidam en trainer Erik ten Hag, waarna de profloopbaan van Haller in een stroomversnelling raakt en hem via Utrecht, Eintracht Frankfurt, West Ham United en Ajax uiteindelijk vorig jaar bij Dortmund brengt.

Edin Terzic, trainer van Borussia Dortmund, gaat in op Sébastien Haller, die zijn ploeg na de winterstop een kwaliteitsimpuls heeft gegeven. Haller keerde in januari terug na teelbalkanker. - NOS

Martel: "Sébastien had vertrouwen nodig en dat kreeg hij van Jordy en Erik. Zij geloofden óók in hem en haalden hem naar FC Utrecht. Zij zijn heel belangrijk voor hem geweest in zijn carrière en dat zal hij nooit vergeten. Dat heeft Sébastien vaak genoeg tegen mij gezegd." Als Haller met Dortmund vanmiddag daadwerkelijk kampioen van Duitsland wordt, vloeien er opnieuw tranen. Van vreugde dit keer. Ook in huize Martel. "Dit succes komt Sébastien toe. Hij is niet alleen een fantastische spits, maar ook een mooi mens. Een landstitel zou zijn verhaal nog wat specialer maken."