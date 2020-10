CBS: meer dan 10.000 Nederlandse coronadoden tijdens eerste golf

Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar stierven ruim 10.000 mensen in Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke covid-19. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van doodsoorzaakverklaringen ingevuld door een arts.

Van alle coronadoden ontving 60 procent langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt ook vast dat er meer mannen (53 procent) dan vrouwen (47 procent) zijn overleden aan corona. Onder 75- tot 80-jarigen stierven bijna twee keer zo veel mannen als vrouwen aan de ziekte. De gemiddelde leeftijd van overleden mannen bij wie corona was vastgesteld was 79,7 jaar. Bij vrouwen was dit 83,8 jaar.

Het aantal coronadoden heeft betrekking op de periode vanaf maart tot en met juni. Daarbij liet de maand april een flinke piek zien van meer dan 6000 mensen die aan de ziekte doodgingen.