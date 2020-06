Bremen ontloopt rechtstreekse degradatie, geen CL-ticket voor Leverkusen

Mönchengladbach had door het veel betere doelsaldo aan een remise tegen Hertha BSC voldoende om Leverkusen voor te blijven. De thuisploeg nam echter al na zeven minuten een voorschot op meer toen Jonas Hofmann op aangeven van Breel Embolo eenvoudig de 1-0 kon binnentikken. De paal stond tot twee keer toe een grotere marge bij rust in de weg.

De landstitel in Duitsland was al vergeven aan Bayern München en ook de degradatie van Paderborn was een voldongen feit, maar verder stond er her en der nog veel op het spel op de slotdag van de Bundesliga, die ondanks de coronapandemie toch nog tot een goed eind is gebracht.

Werder wacht nu nog wel een promotie/degradatiewedstrijd. De tegenstander in die dubbele confrontatie zal Heidenheim of grote rivaal Hamburger SV zijn.

Werder moest hoe dan ook drie punten pakken en die zaten na een halfuur al zo goed als in de tas. Yuya Osako, in balbezit gekomen door een mislukt schot van Maximilian Eggestein, opende na 22 minuten de score. Vijf minuten later rondde Milot Rashica een knappe individuele actie af en kort daarop verlengde Niclas Füllkrug een afgemeten voorzet van Marco Friedl tot 3-0.

Kevin Volland scoorde voor de ploeg van Bosz, die het jonge talent Kai Havertz op de bank liet - wellicht met het oog op de bekerfinale van volgend weekeinde tegen Bayern München. Leverkusen is daarnaast nog actief in de Europa League, waarin voor de winnaar ook nog een Champions League-ticket klaarligt.

Binnen een kwartier na de pauze tilden Davy Klaassen (in de rebound na een schot op de paal van Rashica) en andermaal Osako de stand naar 5-0. Daardoor was ook de achterstand op doelsaldo weggewerkt, mocht Düsseldorf bij Union Berlin op een gelijkspel uitkomen.

De wedstrijd in Bremen eindigde uiteindelijk in 6-1. Eerst mocht Dominick Drexler na een foute terugspeelbal Rashica wat terugdoen, waarna Joshua Sargent voor het slotakkoord zorgde. In de slotfase mocht de 41-jarige en binnenkort van het profvoetbal afscheid nemende Claudio Pizarro nog even zijn opwachting maken.

"Derby zou leuk zijn"

"De trainer zei vooraf dat we nog in leven waren en dat we nog kans hadden", vertelde Klaassen, die zijn zevende competitiedoelpunt van dit seizoen maakte. "We scoorden snel achter elkaar en in de rust zag ik dat Düsseldorf in Berlijn met 1-0 achter stond. Alles ging vandaag goed voor ons."

"Maar we zijn er nog niet. We hebben nog twee finales te gaan. Misschien spelen we wel een derby tegen Hamburger SV. Dat zou wel leuk zijn."

34ste van Lewandowski, 21ste van Müller

Bayern München won ook z'n negende competitieduel sinds de herstart half mei. De kampioen sloot af met een 4-0 zege bij VfL Wolfsburg. De ploeg van Wout Weghorst verspeelde z'n Europa League-ticket aan Hoffenheim, dat met dezelfde cijfers verraste bij Borussia Dortmund (vier keer Andrej Kramaric). Wolfsburg komt nu in de voorronde terecht.