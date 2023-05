Nieuwe generatie fysiotherapeuten valt uit na enkele jaren

Beginnende fysiotherapeuten stoppen na enkele jaren alweer met hun beroep. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS en cijfers van de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Van alle fysio's die de afgelopen drie jaar stopten, beoefende ongeveer 45 procent het vak nog geen vijf jaar. Circa 25 procent deed het vak tussen de vijf en de tien jaar.

Het zijn cijfers die de observaties door praktijkhouders, de beroepsvereniging en onderzoekers bevestigen: jonge fysiotherapeuten zien het vak niet meer zitten. Het gevolg is een oplopend tekort aan deze zorgverleners.

Ondertussen is in het Integraal Zorg Akkoord wel afgesproken dat fysiotherapeuten essentieel zijn om een zorginfarct tegen te gaan. Zij moeten zo veel mogelijk 'beweegzorg' geven, juist om te voorkomen dat fysieke klachten dusdanig ernstig worden dat behandelingen bij huisartsen of in ziekenhuizen nodig zijn. Dat scheelt kosten én moet de zorg ontlasten.

Praktijkervaring zorgt voor minder enthousiasme

"Die rol wordt steeds lastiger. Wij horen van praktijkeigenaren dat het moeilijk is om vacatures ingevuld te krijgen", zegt Guido van Woerkom, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. "Er ontstaat een personeelstekort en de wachttijden voordat patiënten geholpen kunnen worden, nemen op deze manier toe. Mensen zullen langer met fysieke klachten rondlopen."

Van Woerkom noemt het "ontzettend zonde" dat zo veel jonge collega's stoppen. "De opleidingen tot fysiotherapie zijn nog immens populair en het loopt storm qua aanmeldingen. Maar je ziet dat een paar jaar ervaring in de praktijk dat enthousiasme stevig doet afnemen."

Wat zijn de belangrijkste ergernissen in de dagelijkse praktijk die ertoe leiden dat fysio's snel stoppen? De NOS sprak met meerdere therapeuten die al gestopt zijn of het overwegen.

'Verdien meer in een mbo-3 functie'

Twee redenen springen eruit. Allereerst vinden fysiotherapeuten het salaris te mager voor een beroep op hbo-niveau en verder noemen ze de "door zorgverzekeraars ingeperkte vrijheid" om naar eigen inzicht goede zorg te verlenen.

Tom Stuut werkte van 2015 tot 2019 als fysiotherapeut, maar is sindsdien ambulancechauffeur. "Dat is een mbo-3 functie. Maar ik verdien veel meer dan toen ik fysiotherapeut was. Dat komt omdat je als eerstelijnsfysiotherapeut helemaal geen cao hebt. Dus werkgevers kunnen zelf bepalen hoe jouw loon eruitziet."

Stuut moest zelf zijn pensioen financieren. "Dat was 200 euro per maand over mijn nettoloon. Daarnaast ben je als fysio verplicht om bijscholing te volgen. Maar die cursussen moet je zelf betalen. En die kosten ook honderden euro's. Ik hield te weinig over om op mezelf te kunnen wonen."