Gewetenloze manipulator of briljant diplomaat? Henry Kissinger is 100 jaar

Was hij een briljant diplomaat, die als een politieke rockster wereldleiders naar zijn hand zette? Of was hij een gewetenloze manipulator die niet terugdeinsde voor geheime bombardementen op Laos en Cambodja, om zo Noord-Vietnam inschikkelijker te maken bij vredesbesprekingen?

Het onderstreept: er zijn tal van meningen te vormen over de Amerikaanse politicus en diplomaat Henry Kissinger, die vandaag 100 jaar is geworden. Als nationale veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken diende hij onder de presidenten Richard Nixon en Gerald Ford tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog.

Na zijn ministerschap bleef Kissinger actief op het wereldtoneel. Via zijn adviesbureau Kissinger Associates geeft hij wereldwijd nog altijd regeringen en bedrijven raad. Daarnaast is hij een terugkerende gast in media en op bijeenkomsten, zoals op het World Economic Forum.

Vorig jaar waarschuwde hij in Davos bijvoorbeeld nog om Rusland niet geheel in de hoek te drijven. Ook zei hij dat hij het terecht zou vinden als er vredesbesprekingen zouden komen waarbij delen van Oekraïne bij Rusland blijven horen. Het is in het Westen en vooral in Oekraïne allesbehalve een populaire boodschap, maar als toekomstscenario nog steeds niet uit te sluiten.

Schaakmeester

Iedereen is het er wel over eens dat de van oorsprong Duits-Joodse Heinz Alfred Kissinger de invloedrijkste en meest bepalende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en diplomaat van de afgelopen eeuw was. Hij werd in 1923 geboren in het Duitse Fürth. Vijftien jaar later vluchtte hij met zijn ouders naar de Verenigde Staten, weg van het nazisme.

Kissinger schreef geschiedenis door in 1971 heimelijk naar China te reizen om een bezoek van president Nixon voor te bereiden. Hij sprak met Mao Zedong en andere Chinese leiders over het aanhalen van de banden en het verwelkomen van China in internationale fora, zoals de Verenigde Naties.

Zeven maanden later reisde Nixon naar China voor het oog van de wereld, waarmee de communistische vriendschap tussen China en Rusland minder hecht bleek dan gedacht.

Kissinger schaakte steevast op meerdere borden. Hij onderhield nauw contact met de Russische ambassadeur in Washington. Die vertrouwde hij toe - zonder dat Nixon het wist - dat de Verenigde Staten van plan waren om zich terug te trekken uit de fel bekritiseerde oorlog in Vietnam. Hij zei hem ook dat Amerika genoegen zou nemen met de blijvende aanwezigheid van de communistische Vietcong in Zuid-Vietnam. De oorlog was onhoudbaar geworden, volgens Kissinger.

Twee jaar later, begin 1973, werd in Parijs afgesproken dat de oorlog zou worden 'ge-Vietnamiseerd'; Amerika zou zich terugtrekken. Een eervolle vrede, zei Nixon, om zo het falen te maskeren. Zuid-Vietnam kreeg alleen nog materiële steun van Amerika. In 1975 viel Saigon en zag de wereld de dramatische beelden van helikopters die vanaf het dak van de Amerikaanse ambassade de laatste Amerikanen evacueerden.