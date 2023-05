Onrustige nacht in Rotterdam: explosie bij woning, man (25) neergeschoten

Iets na middernacht is er een ontploffing geweest in het portiek van een woning aan de Taandersstraat in Rotterdam. Bij die explosie, in de wijk Spangen, raakte niemand gewond. Hoe de explosie tot stand kwam, is niet bekend, meldt de politie.

Er waren dit jaar al meer dan 56 ontploffingen bij woningen in Rotterdam, meer dan in het hele vorige jaar. Burgemeester Aboutaleb zei eerder dit jaar dat bijna al die explosies te maken hebben met drugscriminaliteit. "Zo'n 60 procent van de cocaïne in de haven wordt onderschept. Dan gaan criminelen elkaar verwijten maken. Wat je nu ziet, is dat ze iemand proberen te pakken door opa, oma, zus of tante te intimideren met aanslagen."

Schietincident in Crooswijk-Kralingen

Ook elders in de stad was het onrustig. Rond 1.00 uur werd de omgeving van de Berkelstraat in de oostelijke wijk Crooswijk-Kralingen opgeschrikt door een schietincident. Daarbij werd een 25-jarige inwoner van de stad geraakt in zijn been. Hij moest naar het ziekenhuis, zijn toestand is onbekend.

Bij beide incidenten tast de politie nog in het duister naar de aanleiding. Getuigen worden verzocht zich te melden.