Bij een grote vechtpartij op het strand van Bloemendaal zijn tenminste negen mensen gewond geraakt. Drie van hen moesten met steekwonden naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerder van de politie. Zij zijn buiten levensgevaar.

De vechtpartij vond rond 0.30 uur plaats in de buurt van de bekende strandtent Bloomingdale, die vorig weekend afbrandde. De aanleiding voor de ruzie is onbekend. Het is nu weer rustig op het strand, meldt de politie, die nu op zoek is naar getuigen van de vechtpartij.