Eerste reactie Van Nistelrooij na vertrek: 'Zal club altijd blijven steunen'

Hij noemt hoofdtrainer van PSV worden het ultieme. "Prijzen winnen voor deze prachtige club met geweldige supporters. Bedankt voor jullie nooit aflatende steun overal waar we speelden! PSV zit voor altijd in mijn hart en ik zal de club en het team altijd blijven steunen."

Ruud van Nistelrooij heeft voor het eerst na zijn vertrek bij PSV van zich laten horen. In een tweet somt hij op wat hij bij de Eindhovense ploeg bereikt heeft en bedankt hij de supporters. "10 jaar PSV, wat een prachtige rit!"

De 46-jarige Van Nistelrooij stapte woensdag op bij de club omdat er klachten waren over zijn manier van werken. Zo waren sommige spelers niet tevreden en zou het niet boteren met assistenten Fred Rutten en André Ooijer. Dat er ontevredenheid was bij de club kwam vorige week via de media naar buiten.

Mede door de berichtgeving van de pers voelde Van Nistelrooij te weinig draagvlak en stapte hij op. De leiding van PSV zei verrast te zijn door het plotselinge vertrek van de trainer.

Volgens Rutten, die het roer tijdens de laatste wedstrijd tegen AZ overneemt, sloeg het nieuws in als een bom.

Hoewel Van Nistelrooij nu pas voor het eerst reageert, liet zijn zaakwaarnemer en goede vriend Roger Linse gisteren wel wat los over het vertrek van de trainer. "Het is een weloverwogen beslissing geweest. Dit besluit is eerder realistisch dan principieel."

Linse benadrukt dat PSV de club van Van Nistelrooij blijft. "PSV is echt zijn club. Hij heeft er zijn ziel en zaligheid in gestoken."