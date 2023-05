Arrestaties na grote vechtpartij in stationsgebied Leeuwarden

Bij een vechtpartij tussen tientallen mensen in het stationsgebied in Leeuwarden zijn meerdere arrestaties verricht. Volgens Omrop Fryslân gingen aanhangers van SC Cambuur en sc Heerenveen met elkaar op de vuist.

De politie zegt dat zo'n dertig tot veertig personen de confrontatie met elkaar opzochten. Op beelden is te zien hoe de groep met terrasstoelen naar elkaar gooit voor de deur van een restaurant. De politie was in groten getale aanwezig, maar de mobiele eenheid werd niet ingezet.

Omdat er ook meerdere mensen op het spoor zouden lopen, werd het treinverkeer van en naar Leeuwarden korte tijd stilgelegd. De politie komt morgen met meer informatie over het exacte aantal arrestaties.

Op beelden is te zien hoe tientallen in het zwart geklede mannen met elkaar vechten: