Minister Helder tegen ouderen: 'Zelf en voor elkaar meer doen'

De weg naar zelfredzaamheid van ouderen ligt alleen vol met hobbels . De ouderenzorg kampt met personeelstekort, oplopende wachtlijsten, woningtekorten en bureaucratische rompslomp. "We moeten het slimmer organiseren", vindt Helder. "Als we die verpleeghuisplekken willen handhaven, moeten we de rest anders organiseren."

De minister wil het aantal verpleeghuisplekken - totaal 130.000 - niet verder laten groeien. "Het aantal mensen dat in de zorg werkt, stijgt niet mee met het aantal mensen dat zorg nodig heeft." Een oplossing ligt volgens haar bij het bouwen van 40.000 nieuwe verpleegzorgwoningen, maar zo erkent ze "die zijn pas in 2030 klaar".

Ze vindt dat zorgelijk. "Het is heel verstandig om er wel over na te denken. Je hebt nu nog het stuur in handen als je jonger bent. Waar woon je? Heb je een steile trap? Dan ben je kwetsbaar als er iets gebeurt. Goed om na te denken wat je wilt, later."

Terwijl Nederland snel vergrijst, zijn we voor de ouderenzorg echt steeds meer op onszelf aangewezen. Dat is de boodschap van minister van Langdurige Zorg, Conny Helder in Nieuwsuur. "We hebben niet de mogelijkheid om de zorg op dezelfde manier te blijven geven."

Robotstofzuiger

Dat anders organiseren moet voor een deel komen van innovaties. De Rijksoverheid heeft tips voor ouderen gebundeld op de website www.zorgvannu.nl. Je klikt op een aandoening naar keuze aan en krijgt een aantal "innovatieve" hulpmiddelen gepresenteerd.

Maar bij veel aandoeningen geeft de website weinig handige tips: zo krijgt de demente oudere die graag praktische oplossingen wil om langer thuis te blijven wonen van de overheidswebsite slechts deze opties: installeer een spraakassistent en koop een robotstofzuiger ("Zo kun je jouw energie in andere dingen steken").

Wie blind of slechtziend is, krijgt naast de spraakassistent ook de tip een alarmknop en een slimme rookmelder aan te schaffen. Mensen die slecht ter been zijn en veilig thuis willen wonen, krijgen het advies om antislipsokken te kopen. Een linkje naar Bol.com is al bijgevoegd. Net als een review over de sokken, ludiek opgenomen in een zwembad. Volgens Helder is er voor de website nog wel wat werk aan de winkel. "Die is nog niet goed gevuld."

De minister reisde afgelopen week ter inspiratie voor de ouderenzorg ook nog af naar Scandinavië. "In Helsinki zag ik appartementencomplexen die door ouderen zelf zijn georganiseerd. Actief samen koken, samen schoonmaken. Ook in Nederland moeten we dat zo organiseren. Met mensen die daar ook wonen, die ouderen kunnen helpen."