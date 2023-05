Eredivisiedroom Almere City springlevend na thriller tegen FC Eindhoven

Almere City is door naar de halve finales van de play-offs voor promotie naar de eredivisie na een 3-1 thuisoverwinning op FC Eindhoven na verlenging. Vier dagen geleden had Almere in Eindhoven met 1-0 verloren. Pas in blessuretijd voorkwam Almere vrijdagavond uitschakeling. Almere City speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van het tweeluik tussen Willem II en VVV-Venlo. Het eerste duel eindigde in 3-2 voor VVV, morgen om 16:30 uur is de return. MVV en NAC Breda spelen ook morgen (20:00 uur) de return, in dat duel staat het 1-0 voor NAC. De winnaar neemt het in de volgende ronde op tegen eredivisionist FC Emmen. Tweede keeper Borgmans blijft sta in de weg Bij FC Eindhoven begon de tweede keeper en held van vorige week Jort Borgmans weer in de basis. Hij viel de heenwedstijd in voor de geblesseerd geraakte eerste doelman Nigel Bertrams en redde de Eindhovenaren toen met een paar puike reddingen. In Almere stond de 20-jarige Borgmans weer in de basis omdat Bertrams na een kaakoperatie deze play-offs niet meer in actie komt.

Daar was Borgmans andermaal een sta in de weg voor Almere. Eerst was hij scherp op een schot van de Spanjaard Pascu, later op een vrije trap van Jorrit Smeets, waar hij de bal fraai naar de hoek pareerde. Eindhoven liet voor rust maar weinig zien, op een zwakke inzet van de Canadese spits Charles-Andreas Brym na. In de tweede helft moest het Almere van trainer Alex Pastoor komen om de achterstand uit de eerste wedstrijd weg te werken, maar het had moeite om het overwicht in kansen uit te drukken.

Jort Borgmans was lange tijd een sta in de weg voor Almere City - Pro Shots

De 1-0, tien minuten voor tijd, kwam dan ook uit de lucht vallen. Ilias Alhaft haalde de achterlijn, gaf de bal voor en via Almerespits Jeredy Hilterman en een verdediger ging de bal via de ongelukkige Borgmans in het doel. Nog geen minuut later kregen de Brabanders een strafschop na een handsbal van Smeets in zijn eigen strafschopgebied. Eindhoven-aanvoerder Mawouna Amevor schoot de bal in de 84ste minuut koeltjes binnen: 1-1. Almere moest daarna op jacht naar een doelpunt om uitschakeling te voorkomen. Limbombe dwingt verlenging af Hilterman was dichtbij in de rebound na een fout van keeper Borgmans op een schot van Alhaft, maar de bal ging naast. Diezelfde Alhaft legde in de 90ste minuut aan voor een vrije trap, maar Borgmans stond weer in de weg. Eindhoven leek zeker van de volgende ronde, tot Antony Limbombe het Yanmar Stadion in Almere deed ontploffen. Hij kwam in de 94ste minuut naar binnen, speelde twee man uit en schoot de bal in de verre hoek: 2-1. Hilterman had in de laatste seconde van dichtbij zelfs nog de 3-1 kunnen binnenkoppen, maar de bal ging over.

Anthony Limbombe - Pro Shots