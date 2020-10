Apache gevechtshelikopter strandt in weiland bij Elburg

Een Apache helikopter van de Koninklijke Luchtmacht heeft woensdagavond een voorzorgslanding gemaakt in een weiland in de omgeving van de Gelderse gemeente Elburg. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando op Twitter. Het toestel was bezig met een oefening.

Waarom de helikopter rond 21.00 uur de landing in het weiland maakte, is niet bekendgemaakt. Het toestel blijft in de nacht van woensdag op donderdag in de polder staan. Een technisch team van Defensie doet onderzoek.

De Koninklijke Luchtmacht telt 28 Apache gevechtshelikopters die onder andere zijn ingezet tijdens missies in Afghanistan en Irak. Vorig jaar werden alle toestellen aan de grond gehouden vanwege een probleem aan de staartrotor. In 2015 kwamen twee vliegers in Mali om het leven toen hun toestel crashte door een ontwerpfout.