Europarlementariër Kaili wil werk hervatten, 'maar dat zou schandalig zijn'

Eva Kaili, de afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, wil volgende week weer haar werk als Europarlementariër hervatten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt, nu ze geen elektronische enkelband meer hoeft te dragen.

Het besluit om Kaili van haar enkelband te ontdoen, werd gisteren genomen door het Belgische Openbaar Ministerie. Volgens justitie gaat het om een gebruikelijke stap in een dergelijke zaak. De 44-jarige Griekse blijft wel verdachte in het omkopingsschandaal in het Europees Parlement, waarin ze wordt genoemd als spil.

Na vier maanden in de cel te hebben doorgebracht, werd Kaili vorige maand al vrijgelaten. Ze liet daarna al weten haar werk als Europarlementariër snel weer te willen oppakken.

'Schandalig als ze terugkeert'

Ze moet dat dan alleen wel doen zonder steun van een fractie; na haar arrestatie werd Kaili uit de fractie van de sociaaldemocraten (S&D) gezet.

PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim zit in het bestuur van die fractie. Hij zit niet te wachten op een terugkeer van Kaili, zegt hij in een reactie tegen de NOS: "Het is in het belang van onze democratie dat alle betrokkenen, tot alle feiten boven tafel zijn, afstand houden tot het parlement. Ik vind het schandalig dat ze overweegt naar het parlement terug te keren."

Qatargate

Kaili werd in december opgepakt vanwege haar vermeende rol in wat 'Qatargate' is gaan heten. Qatar, en mogelijk ook Marokko, zou invloed hebben gekocht in het Europees Parlement. Beide landen hebben die beschuldigingen tegengesproken.

De politie vond bij invallen en huiszoekingen koffers met contanten. Samen met drie andere Europese politici wordt Kaili verdacht van corruptie, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Een van de advocaten van Kaili bevestigt tegenover Politico dat ze voorlopig België niet mag verlaten, dus ook niet naar Straatsburg kan afreizen als er daar een zitting van het Europees Parlement is. Maar daar komt snel een oplossing voor, zegt hij tegen de site.