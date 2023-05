Indiase ambtenaar laat 2 miljoen liter water wegpompen om telefoon terug te vinden

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na een paar dagen kreeg een collega van het waterbeheer dat in de gaten en liet de pomp stilzetten. "Water is essentieel en mag op deze manier niet verspild worden", zegt hij tegen nieuwswebsite The National.

De geschorste ambtenaar zegt dat de telefoon gered moest worden, omdat er gevoelige informatie van de overheid op stond. Hij zou toestemming hebben gehad om het water weg te pompen. Of dat klopt wordt uitgezocht.

De telefoon is uiteindelijk teruggevonden, maar heeft drie dagen onder water niet overleefd.