Feyenoorder Idrissi na ruim drie jaar weer bij Marokkaanse selectie

Feyenoord-linksbuiten Oussama Idrissi is na drieënhalf jaar weer opgeroepen voor de Marokkaanse selectie. De 27-jarige aanvaller speelde jeugdinterlands voor Nederland en koos daarna voor Marokko. Hij speelde zeven interlands voor de halvefinalist op het afgelopen WK.

Idrissi is bezig aan een sterke fase bij Feyenoord, dat hem dit seizoen huurt van Sevilla. In totaal maakte hij dit seizoen vier doelpunten in 26 wedstrijden. Daarin gaf hij ook zes assists.

Toen Idrissi voor het laatst werd opgeroepen voor Marokko speelde hij bij AZ. Hij speelde verder voor FC Groningen, Sevilla en Ajax.

Andere selectieleden

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui riep ook nog vijf andere spelers met een band met het Nederlandse voetbal op. Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern München), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Zakaria Aboukhlal (Toulouse) en Tarik Tissoudali (KAA Gent) maken ook deel uit van de selectie.