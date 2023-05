Net vrijgelaten man rijdt Rotterdams politiebureau binnen met gestolen busje

Een man is met een bestelbusje een politiebureau in Rotterdam binnengereden. De politie vermoedt dat sprake is van opzet. De man was net vrijgelaten uit het bureau nadat hij eerder op de dag was aangehouden voor een licht vergrijp, zegt een woordvoerder van de politie.

Vlak na zijn vrijlating stal de man een busje en reed ermee door de slagboom bij het bureau via het parkeerdek de dienstingang in. De ingang raakte zwaar beschadigd, maar van structurele schade aan het pand is volgens de politie geen sprake.

De bestuurder raakte bekneld. De brandweer moest hem uit het busje bevrijden, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De man is aangehouden.

Niemand in het bureau raakte gewond, zegt de woordvoerder. "Maar je schrikt wel als ineens een busje het pand in rijdt."

Het busje werd na onderzoek uit het politiebureau getakeld.