Eindhovense bioscoop stopt kaartverkoop Indiase film na lastigvallen personeel

De Eindhovense bioscoop LAB-1 is gestopt met de kaartverkoop voor een controversiële Indiase film nadat medewerkers waren "lastiggevallen", meldt een woordvoerder aan de NOS.

De Indiase film The Kerala Story, die gaat over geradicaliseerde moslima's, draaide al twee weken in de bioscoop in Eindhoven, maar de afgelopen dagen werden medewerkers volgens de woordvoerder "in toenemende mate benaderd en lastiggevallen" via onder meer sociale media en telefoontjes naar de bioscoop. "Het karakter van de berichten werd steeds meer intimiderend en bedreigend van aard. Toen ook medewerkers persoonlijk werden benaderd, werd voor ons een grens bereikt."

'Net op het randje'

Via de website konden bezoekers tot gisteren kaarten kopen voor de voorstelling van zondag, maar die verkoop is nu gestopt. Ook zijn alle verwijzingen naar de film van de website gehaald. De bioscoop heeft geen aangifte gedaan van bedreiging, maar heeft wel melding gedaan bij de politie.

Volgens de woordvoerder zijn de appjes die medewerkers op hun privénummers krijgen en berichten via mail en sociale media "net op het randje", maar worden ze wel als intimiderend ervaren. Volgens hem werd onder meer gezegd "we zouden toch niet willen dat er gedoe of geweld ontstaat bij jullie voor de deur?"

De gemeente Eindhoven laat in een korte verklaring weten "op de hoogte te zijn van de film en de gevoeligheden die dat met zich meebrengt binnen de moslimgemeenschap. Wij staan in goed contact met zowel ons netwerk binnen de moslimgemeenschap als de politie en LAB-1."