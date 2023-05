Van de Zandschulp treft Argentijnse qualifier, Griekspoor tegen nummer 135 in Parijs

Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Argentijn Thiago Agustín Tirante, de nummer 153 van de wereld. Tallon Griekspoor is gekoppeld aan de Spanjaard Pedro Martínez, de mondiale nummer 135.

De Argentijn en Spanjaard hebben beiden via de kwalificaties een plek in het hoofdtoernooi bemachtigd.

Tirante heeft geen titels op zijn naam staan, Martínez wel. De Spanjaard won vorig jaar het toernooi van Santiago, waar net als tijdens Roland Garros op gravel gespeeld wordt.

Van de Zandschulp is de nummer dertig van de wereldranglijst. Als hij wint van Tirante, dan is zijn volgende tegenstander de Serviër Dusan Lajovic of Zhang Zhizhen uit China.

Voor Griekspoor (39ste van de wereld) zijn de Belg David Goffin en de als dertiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz de mogelijke opponenten in de tweede ronde.

Rus treft Grabher in eerste ronde

Arantxa Rus, die zich vrijdag kwalificeerde voor het hoofdtoernooi, werd in de eerste ronde van het vrouwentoernooi gekoppeld aan Julia Grabher. De Oostenrijkse staat 74ste op de wereldranglijst, zo'n veertig plaatsen hoger dan Rus.

Roland Garros begint zondag, zonder titelhouder en veertienvoudig toernooiwinnaar Rafael Nadal. De 36-jarige Spanjaard moest zich door een heupblessure afmelden.