FIOD-onderzoek naar grote illegale tv-aanbieder begon met 'kleinere vis'

In Nederland en in tal van andere Europese landen gingen dinsdag honderdduizenden tv- en computerschermen op zwart. Dat was het gevolg van een inval door de FIOD in een datacenter in Den Helder, waarbij vier verdachten uit die stad en Almere werden aangehouden. Het startsein voor het FIOD-onderzoek was een aangifte van Stichting Brein, die opkomt voor de houders van auteursrechten. "Wij hadden een kleinere vis waarvan wij wel wisten, als je daaraan gaat krabben komt er misschien meer", zegt Brein-directeur Tim Kuik. "Uit dat FIOD-onderzoek is deze veel grotere vis gekomen."

Stichting Brein beschermt auteurs, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs tegen illegaal aanbod. Rechthebbenden willen uiteindelijk betaald krijgen voor het gebruik van hun werk, ook in de gedigitaliseerde wereld, aldus Brein. De lijst van aangesloten organisaties is lang. Brein werkt behalve voor Nederlandse makers, artiesten, producenten en uitgevers ook voor grote Amerikaanse filmmaatschappijen en streamingdiensten.

Die 'grotere vis' haalde via tv-schotels en abonnementen onder meer tal van tv-zenders en streamingdiensten binnen. Die werden via de servers in Den Helder verspreid naar een enorme hoeveelheid klanten in Europa. De klanten hadden zo thuis voor slechts 10 euro per maand toegang tot duizenden tv-zenders en sportkanalen uit binnen- en buitenland en ook tot series en films van betaaldiensten als Disney+, Netflix en Videoland. De consumenten moesten voor hun internet-tv bij bel- of elektronicawinkels een kastje en een abonnement aanschaffen. Daarmee kregen ze via een website van een aanbieder toegang tot de illegale content. Volgens Brein liepen de rechthebbenden door deze 'digitale piraterij' alleen al in Nederland tientallen miljoenen euro's mis. Honderdduizend euro Brein maakt jacht op de aanbieders door zich voor te doen als consument. De afgelopen jaren konden op die manier zo'n 350 handelaren worden opgespoord. Die moesten hun praktijken staken en kregen een schikking voorgelegd die tot 100.000 euro kon oplopen.

In 2021 was Nederland in Europa koploper wat betreft illegaal tv-kijken via internet. Volgens een berekening van de universiteit in het Britse Bournemouth hadden toen meer dan 1 miljoen Nederlanders een abonnement bij een illegale aanbieder van internet-tv. Ze betaalden gemiddeld 5,35 euro per maand voor een abonnement, wat neerkomt op een totaalbedrag van 68,7 miljoen euro per jaar.