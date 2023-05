Eigen bakje mee naar de snackbar: vanaf 1 juli nieuwe regels wegwerpplastics

Een eigen bakje meenemen naar de snackbar en statiegeld betalen voor je McDonald's-beker. Per 1 juli gaan er nieuwe regels in met grote gevolgen voor eten en drinken voor onderweg, afhaal en bezorging. Het doel is om het gebruik van wegwerpverpakkingen tegen te gaan en hergebruik te stimuleren. Maar de vraag is of dat echt gaat gebeuren. Verborgen plastic Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg. Onder druk van Europese wetgeving moet het gebruik van wegwerpplastics in Nederland terug worden gedrongen met 40 procent per 2026. Vanaf 1 juli moet je daarom extra betalen voor plastic weggooiverpakkingen bij het afhalen of laten bezorgen van eten. Dat geldt niet alleen voor verpakkingen waarbij het duidelijk is dat ze van plastic zijn, zoals het witte fritesbakje bij de snackbar. Ook in kartonnen drinkbekers en pizzadozen zit een plastic foamlaagje. Advies van de overheid is om 25 cent extra te rekenen voor een beker en 50 cent voor een maaltijdverpakking. Daarnaast moeten ondernemingen een herbruikbaar alternatief aanbieden voor de plastic wegwerpverpakkingen. Een andere mogelijkheid is dat klanten een eigen beker of bakje meenemen. Niet alleen de horeca heeft hiermee te maken. Ook voor de plastic verpakking van de maaltijdsalade in de supermarkt of het benzinestation moet straks worden betaald. De eigenaar van deze snackbar in Delft moet nog erg wennen aan het idee:

Per 1 juli gaan de nieuwe regels in, met grote gevolgen voor eten en drinken voor onderweg, afhaal en bezorging. Doel is om het gebruik van wegwerpverpakkingen tegen te gaan en hergebruik te stimuleren. In deze snackbar zien ze het nog niet echt zitten. - NOS

Vooral grote ketens zijn al een tijdje bezig om straks aan de regels te kunnen voldoen. Zo kiest McDonald's voor eigen statiegeldbekers, naast de wegwerpbekers waarvoor klanten de 'plastictoeslag' moeten betalen. "Het is voor ons één van de grootste uitdagingen ooit in Nederland", zegt een woordvoerder van het fastfoodbedrijf. "We moeten twee stromen inrichten. Een voor de herbruikbare en één voor de wegwerpbekers. En de toeslag voor de wegwerpbeker moet apart op de kassabon komen te staan." Daarbij is het statiegeldsysteem een ingewikkelde operatie. "De vraag is of klanten de statiegeldbeker aanschaffen en ook weer naar ons terugbrengen." Zo werden de herbruikbare bakjes en bekers die het bedrijf in Frankrijk introduceerde al snel verzamelobjecten. Dan is het volgens de zegsvrouw nog maar de vraag of het milieu er beter van wordt. "Als bekers niet terugkomen, moeten we er veel meer van inkopen. En door het schoonmaken krijg je een enorme stijging van het water- en energieverbruik."

McDonald's introduceert een herbruikbare statiegeldbeker per 1 juli 2023 - NOS