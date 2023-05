Luiten zakt naar achtste plek op KLM Open, zes Nederlanders naar finaleweekend

Joost Luiten is op de tweede dag van het KLM Open rondgegaan in het baangemiddelde van 72 slagen. De tweevoudig winnaar van het toernooi staat halverwege het toernooi in Cromvoirt op een score van -5.

De NOS zendt zondag de ontknoping van de KLM Open vanaf 16.00 uur live uit op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Door zijn ronde van 72 slagen gaf Luiten enkele plaatsen prijs op de ranglijst, hij staat nu gedeeld achtste. Caron maakte na een ronde 68 een sprong naar de zeventiende plaats. Ook Huizing (68) en Van Veen (70) klommen. Zij staan met -2 41ste.

Van der Vigt (69) gaat als 51ste verder. De Spanjaard Jorge Campillo behoudt de leiding, hij kwam na een ronde 71 uit op -10. Campillo heeft twee slagen voorsprong op de Italiaan Renato Paratore en drie slagen minder dan Daniel Hillier uit Nieuw-Zeeland.

Goede start krijgt geen vervolg

Luiten startte goed bij zijn tweede ronde en noteerde op zowel de derde als vierde hole een birdie. Halverwege zijn ronde stond hij echter op level par na twee bogeys. In de tweede helft van zijn ronde noteerde hij een double bogey op de veertiende hole. Hij sloot af met een birdie op de achttiende en laatste hole.

In 2013 en 2016 was Luiten de beste op het KLM Open. Beide edities werden op een andere baan gespeeld, in 2013 in Zandvoort en in 2016 in het Gelderse Spijk.