OM eist 16 jaar tegen Haagse topcrimineel Piet S.

Het Openbaar Ministerie eist zestien jaar cel tegen Piet S., een Haagse crimineel die al tientallen jaren meedraait en wordt gezien als de 'eindbaas' van een grote drugsbende. Tegen andere vermoedelijke leden van de groep eiste het OM vandaag gevangenisstraffen die variëren van acht maanden tot elf jaar. De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer drugshandel en witwassen.

Volgens het OM waren de verdachten in wisselende samenstelling bijna non-stop bezig met de handel in cocaïne, hasj, xtc, crystal meth, heroïne en amfetamine. Allemaal met dezelfde drijfveren: geld, gewoonte en status.

Vier jaar lang heeft de politie Piet S. en zijn netwerk intensief in de gaten gehouden door de groep te observeren, af te luisteren en hun chatberichten te onderscheppen. "Alle naïviteit die nog zou kunnen bestaan over de georganiseerde drugscriminaliteit verdwijnt als sneeuw voor de zon na het lezen van dit dossier", zeiden de officieren van justitie.

Zij typeerden Piet S. als een "internationale drugsmakelaar", die smokkellijnen over de hele wereld kon opzetten. S. zou met grote spelers op de drugsmarkt om de tafel hebben gezeten en vraag en aanbod bij elkaar hebben gebracht. Overal pikte hij een graantje mee, aldus het OM.

Nog nooit gepind

De 67-jarige Hagenees zou bulken van het geld: hij had meerdere huizen, boten en dure auto's. Piet S. kocht zonnebankstudio's, stak geld in een discotheek en regelde volgens het OM zelfs een diplomatiek paspoort van de Centraal-Afrikaanse Republiek "om taxfree horloges mee te kunnen kopen en om te kunnen wegkomen in noodgevallen".

Uit berichtenverkeer blijkt dat er in hoog tempo honderdduizenden euro's in en uit vlogen. De meeste zaken werden met contant geld afgehandeld; Piet S. vertelde de politie dat hij nog nooit in zijn leven heeft gepind.

In Spanje werd een undercoveragent ingezet, die met S. om de tafel zat om de smokkel van grote partijen coke te bespreken. Dat een bij deze actie betrokken Spaanse politieman later corrupt bleek te zijn, doet volgens het OM niets af aan het bewijs. S. vertelde in Spanje dat hij alleen megaladingen naar Europa deed, meestal tussen de 3000 en 5000 kilo.

Maar ondanks de verdenking dat hij een topspeler was in het criminele milieu en miljoenen heeft verdiend, is er bij de arrestatie van Piet S. en zijn medeverdachten geen grammetje coke gevonden en ook amper geld. Volgens het OM waren de bendeleden getipt dat de politie achter hen aan zat en hadden ze zich op hun arrestatie voorbereid. "Piet S. zal dat ongetwijfeld hebben gedaan door zijn geld ergens veilig op te bergen waar wij het nog niet gevonden hebben."

Jojo's

Acht bedrijven zouden als "witwasvehikels" hebben gefungeerd, waarbij een financiële man de constructies optuigde. "Een nette vent die niet opviel in de bovenwereld", aldus het OM.

Opmerkelijke ruilhandel, dubieuze leningen, valse facturen, ongeloofwaardige inkoopprijzen en het constant rondpompen van vermogen: alle witwastrucs kwamen volgens justitie voorbij in de auto- en vastgoedbedrijven. Ook de manier waarop panden werden gekocht is opvallend. Zo werd in 2019 een voormalige champignonkwekerij in Alphen (Noord-Brabant) betaald met een Ferrari, een partij jojo's en een flinke som cash.

Zelf ontkent Piet S. dat hij zich inliet met drugshandel. Hij zegt dat hij zijn geld verdiende met de handel in antiek, auto's en horloges, en met bemiddelingswerk in het criminele milieu. De rechtbank doet in oktober uitspraak.