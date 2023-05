SD Worx breidt in Thüringen enorme zegereeks uit: 14 overwinningen op rij

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Team SD Worx is sinds de Vuelta, toen Demi Vollering de eindzege aan Annemiek van Vleuten van Movistar moest laten, niet te stoppen. De ploeg won alle etappes in de Ronde van Baskenland en werd ook in de Ronde van Burgos niet verslagen.

Dit jaar al 29 overwinningen

De teller staat nu op twaalf etappezeges op rij. Dat leverde twee keer de eerste plek in een eindklassement op. Over het hele seizoen werd er al 29 keer gewonnen door SD Worx. FDJ-Suez staat tweede met 9 zeges.