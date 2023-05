Politieman opgepakt voor brandstichting

De politie heeft een 61-jarige man aangehouden op verdenking van brandstichting bij een bedrijf in Haastrecht, vlak bij Gouda.

De verdachte is een medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland en is per direct uit zijn functie ontheven. Een politiewoordvoerder wil niet toelichten welke functie de man had.

Woensdagochtend rukte de brandweer met groot materieel uit voor een brand bij een schuur aan de Hoenkoopse Buurtweg. Door de brand hebben meerdere auto's en trekkers forse schade opgelopen. De eigenaar van het bedrijf schat de schade op een half miljoen euro.

Na onderzoek van rechercheurs van de Forensische Opsporing bleek dat er sprake was van brandstichting en kwam de politiemedewerker in beeld. Hij zou de brand niet onder diensttijd hebben gesticht.

Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.