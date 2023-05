Opnieuw poster Pride-week Alkmaar vernield, 34-jarige man aangehouden

Een 34-jarige Alkmaarder is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht een poster van een intersekse persoon te hebben vernield.

De vernieling vond vanmorgen plaats op het Alkmaarse Stationsplein. Daar is ter gelegenheid van de Alkmaar Pride de expositie 'Intersekse - 1 op de 90' met grote posters van intersekse mensen. Vorige week werden ook al enkele posters beschadigd.

De politie kreeg vanmorgen een melding dat de man met een steekwapen door het centrum van de stad liep. Tijdens zijn aanhouding kwam een andere melding binnen dat opnieuw een poster van de expositie was vernield. De politie verdenkt de man van betrokkenheid bij die vernieling, schrijft NH Nieuws. Hij zit nog vast.

Verdrietig

Vorige week werden drie posters van de expositie vernield met vermoedelijk een mes. Wethouder diversiteit Christian Schouten zegt mee te leven met de geportretteerden, de makers van de tentoonstelling en de Alkmaarders die dit raakt.

"Deze vernielingen in onze Pride-week tolereren wij niet en stemmen ons verdrietig. Het geeft wel de noodzaak van de Pride-week weer en hoewel we schrikken van deze vernielingen, laten we ons zeker niet afschrikken", zegt hij.

De portretten van Stichting Open Mind vertellen het verhaal van 21 intersekse personen tussen de 2 en 81 jaar oud. Intersekse personen zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Dat kan uitwendig zijn, maar ook op basis van chromosomen. De letter 'i' in lhbti staat voor intersekse.