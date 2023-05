Man die metalen bal wegslingerde niet vervolgd voor fataal ongeluk

De werper die vorig jaar met het wegslingeren van een metalen bal per ongeluk een man doodde, wordt niet vervolgd. Het ongeluk vond in Geldrop plaats op de Highland Games, een traditioneel Schots volksspel. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat de ballenwerper niets te verwijten valt.

Het 65-jarige slachtoffer was in augustus op het landgoed Kasteel Geldrop waar het evenement werd gehouden. De man liep achter een metershoge heg in een bloementuin naast het evenemententerrein toen hij geraakt werd door de metalen bal.

Bij de Highland Games werpen atleten bijvoorbeeld boomstammen of stenen. Het ongeluk vond plaats tijdens het onderdeel Hammer Throw. Hierbij wordt een metalen bal aan een soort hamer om de as geslingerd en daarna geworpen.

Uit balans

Om te onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, werden veel getuigen gesproken en werd een deskundige uit Schotland ingeschakeld. De deelnemer was volgens getuigen uit balans geraakt tijdens zijn worp, waardoor de kogel afzwaaide.

"Er is gekeken naar de rol van de werper van de kogel. Uit niets blijkt dat hem iets te verwijten valt", schrijft het OM. Zijn zaak wordt geseponeerd.

Het evenement zelf had geen vergunning. Bij de gemeente is geen aanvraag of melding gedaan van de Highland Games. Mogelijk valt daarom de organisatie van het evenement wel iets te verwijten. Dat onderzoek loopt nog.