Familie slachtoffer ontgroening blij dat proces klaar is, maar houdt vragen

Werkstraffen van een paar honderd uur voor het gruwelijke ontgroeningsritueel dat de Belgische student Sanda Dia fataal werd. De advocaten van de verdachten vinden het "een rechtvaardig arrest", de nabestaanden denken daar anders over, maar iedereen is blij dat de zaak na vijf jaar voorbij is. De 20-jarige Dia moest eind 2018 twee dagen lang de meest mensonterende en fysiek uitputtende kwellingen ondergaan om lid te kunnen worden van het Leuvense elitedispuut Reuzegom. Hij overleed uiteindelijk doordat hij in een put met ijskoud water moest zitten en door het drinken van grote hoeveelheden zeer zoute vissaus, wat een vergiftiging veroorzaakte. De achttien verdachten kregen er vandaag werkstraffen van 200 tot 300 uur voor. Een reconstructie van de fatale ontgroening in 2018:

Sanda Dia, een Belgische jongen van 20. Eind 2018 overleed hij tijdens een ontgroening in België. De Belgen leren nu, twee jaar na zijn dood, door een aantal reconstructies over de gruwelijkheden die toen plaatsvonden. - NOS

De advocaten van de verdachten noemen het een rechtvaardige uitspraak, gebaseerd op feiten. "De rechter heeft geoordeeld dat het een tragisch ongeval was waar geen kwade opzet mee gemoeid was", zei advocaat Joris van Cauter na afloop. De familie van Sanda Dia heeft meer moeite met de uitkomst van het lange proces. "Het zal nooit genoeg zijn", zei Sven Mary, de advocaat van de nabestaanden na de uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen. "Maar er is recht gesproken." Het zit de nabestaanden vooral dwars dat niet op alle vragen een antwoord gekomen is. "Het is moeilijk dat niemand schuldig is aan het toedienen van de gifstof, de vissaus. Dat is een van de vragen waar we altijd op gehamerd hebben: wie heeft wat gedaan?" De familie is intussen blij dat het proces voorbij is. Maar het verzacht de pijn niet, benadrukt advocaat Mary. "Uiteraard niet. Je kind is weg, je broer, je stiefzoon. Het blijft een en al emotie om iets wat nooit had moeten gebeuren."

Verslaggever Ardy Stemerding: "De rechtbank heeft geoordeeld dat de verdachten betrokken en schuldig zijn aan de dood van Sanda Dia, maar dat dat onopzettelijk is geweest. En dat ze de jongen wel vissaus hebben laten drinken, maar heel lastig konden inschatten dat dat zo gevaarlijk was. Ze hebben ook niet bewust medische hulp weggehouden. De nabestaanden van Sanda Dia hadden graag gezien dat de jongeren meer verantwoordelijkheid hadden genomen voor hun daden. Ze hopen echter vooral dat mensen hier lessen uit trekken en dat bij andere ontgroeningen dit nooit meer zal gebeuren."

Gepensioneerd hoogleraar Criminologie en Strafrecht Cyrille Fijnaut heeft de zaak de afgelopen jaren gevolgd in de media. Onvrede over veroordelingen of vrijspraken is van alle tijden, benadrukt hij. "Dat is niet specifiek voor België. En daarom zijn er ook altijd beroepsmogelijkheden." Het ziet er niet naar uit dat de verdachten in hoger beroep gaan en ook de advocaat van Dia's familie zal dat waarschijnlijk niet doen. "Ik weet niet of ik hen daarmee een dienst bewijs", zei Mary daarover. "Het duurt nu al bijna vijf jaar."