Directeur debatcentrum De Balie biedt excuses aan na aanvallen journalist

De directeur van het Amsterdamse debatcentrum De Balie, Yoeri Albrecht, heeft zijn excuses aangeboden nadat hij gisteren een journalist had aangevallen. Voor het debatcentrum op het Leidseplein staat een door Oekraïners verwoeste Russische tank. Hiermee wil het centrum het debat aanwakkeren over de democratie, die volgens Albrecht onder druk staat, meldt NH Nieuws. Toen een journalist van 'Left Laser' hem op straat vroeg of het debatcentrum projectfinanciering heeft gekregen uit de NAVO, liep Albrecht weg. De man stelde hem de vraag opnieuw, waarna Albrecht de microfoon hardhandig uit zijn handen trok. Later gaf hij de microfoon terug en beantwoordde hij nog een paar vragen, voordat hij De Balie in liep. Hier de montage van het incident die Left Laser online plaatste:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op Twitter biedt Albrecht nu zijn excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat hij nooit zo had moeten reageren: "Het is van groot belang dat journalisten hun werk kunnen blijven doen en met respect in gesprek blijven."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies