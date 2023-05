AZ neemt extra maatregelen: meer stewards, netten en alcoholverbod tegen PSV

AZ-PSV bij de NOS

Alle duels in de slotronde van de eredivisie (waaronder AZ-PSV) zijn zondag vanaf 14.30 uur te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

Samenvattingen staan snel na de wedstrijden online en zijn ook om 19.00 uur te zien in de eredivisie-uitzending op NPO 1.