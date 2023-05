Pinksterdrukte op de weg neemt af, nog wel honderden kilometers file

Op het hoogtepunt van de drukke middagspits stond er rond 16.30 uur bijna 1000 kilometer file op de snelwegen en N-wegen. Inmiddels is het aantal files afgenomen: rond 18.15 uur stond er nog ongeveer 400 kilometer file.

De meeste vertraging ontstond op de wegen van Utrecht naar het zuiden, in Noord-Brabant en richting de Veluwe. Zo ontstond er op de A2, tussen Amsterdam en Maastricht, in beide richtingen samen meer dan 120 kilometer file.

Ook op de Afsluitdijk was het erg druk maar neemt het verkeer weer af. In de richting van Hoorn naar Heerenveen was de vertraging opgelopen tot een half uur door een ongeluk.