Vilhena debuteert met Krasnodar in Champions League; potindeling bekend

Tonny Vilhena heeft zich met Krasnodar geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Russische ploeg won met 2-1 bij het Griekse PAOK en dat was genoeg na de 2-1 zege in Griekenland.

Naast Krasnodar plaatsten ook het Deense FC Midtjylland en het Oostenrijkse FC Salzburg zich voor de groepsfase. De Denen wonnen met 4-1 van Slavia Praag (0-0 in de eerste wedstrijd). Salzburg schakelde Maccabi Tel Aviv uit door met 3-1 te zegevieren. In Israël was het al met 2-1 te sterk geweest.

De loting voor de groepsfase van de Champions League, met Ajax als enige Nederlandse deelnemer, is donderdag om 18.00 uur. Krasnodar, Midtjylland, het Turkse Basaksehir en het Franse Stade Rennes zijn de debutanten.

Bij de loting van de Champions League kunnen clubs uit dezelfde pot en hetzelfde land elkaar niet treffen. Ajax zal dus aan één club uit elke pot worden gekoppeld.

Bekijk hieronder de potindeling: