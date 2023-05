Céline Dion zegt wereldtournee definitief af wegens gezondheidsproblemen

De Canadese zangeres Céline Dion heeft alle optredens van haar wereldtournee geannuleerd. Ze kampt met een zeldzame neurologische aandoening.

In een bericht op de website van de zangeres staat dat zij op dit moment niet in staat is om zich voor te bereiden op de concerten laat staan om op te treden. Alle optredens van de Courage World Tour vanaf 26 augustus 2023 tot en met 22 april 2024 zijn afgezegd. Dion zou in augustus ook drie keer in de Ziggo Dome in Amsterdam staan.

De 55-jarige zangeres, bekend van de wereldhit My Heart Will Go On, maakte in december op Instagram bekend dat ze lijdt aan het stiff person-syndroom, een neurologische aandoening waarbij het centrale zenuwstelsel is aangetast. Dion heeft daardoor moeite met lopen en zingen.

Op de website staat dat Dion hoopt ooit weer in staat te zijn om in alle steden op te treden waar ze eigenlijk naartoe zou komen, "maar dit is er gewoonweg niet het moment voor".

Meerdere keren uitgesteld

In maart 2020 werd haar wereldtournee gepauzeerd door de coronapandemie. Daarvoor had ze al 52 optredens gegeven. De tour zou na de coronatijd hervat worden, maar werd meerdere keren uitgesteld wegens de gezondheidsproblemen van de zangeres.

"Het spijt me zo dat ik jullie weer moet teleurstellen. Ik ben heel hard bezig om aan te sterken, maar een tournee kan erg zwaar zijn", laat de zangeres weten. Ze schrijft dat ze de tour niet kan blijven uitstellen en dat het daarom het beste is om de hele tour af te blazen.

"Ik geef niet op en ik kan niet wachten om jullie weer te zien", schrijft ze aan haar fans, die het geld voor de concertkaartjes terugkrijgen.