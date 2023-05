Slot verlengt bij Feyenoord tot en met 2026: 'Met twee clubs gesproken'

Feyenoord-trainer Arne Slot geeft een toelichting op zijn besluit om zijn contract met de landskampioen te verlengen tot en met 2026. - NOS

"De doorslag gaf het spelen van Champions League, het fantastische werken met de staf en de spelers, het feit dat ik het privé ontzettend naar mijn zin heb en het kunnen voortborduren op de afgelopen twee seizoenen", aldus Slot. De naam van de succesvolle coach werd de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met Tottenham Hotspur. Slot wilde geen namen noemen, maar zei wel dat er meerdere clubs interesse hebben getoond en dat hij ook met twee clubs heeft gesproken. Knoop doorgehakt Slot zei de dag na de huldiging op de Coolsingel te zijn begonnen met nadenken over zijn toekomst. Afgelopen dinsdag heeft hij de knoop doorgehakt. Hij gaf dat besluit mee aan zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta en aan Feyenoord-directeur Dennis te Kloese, die elkaar woensdag troffen. "Ik wil benadrukken dat er voorafgaand aan de onderhandelingen van woensdag aangegeven is dat ik, ongeacht of het contract wel of niet verlengd zou worden, sowieso zou blijven", vertelde Slot. "Dat is om te voorkomen dat er geluiden naar boven zouden komen dat ik de interesse van andere clubs misbruikt zou hebben. Ik denk ook niet dat ik dat nodig had, omdat de prestaties die ik hier tot op heden heb geleverd voldoende aanleiding geven om een goed contract te krijgen, dat ik al had en nu nog steeds heb."

Slot heeft niet overwogen om al eerder uitsluitsel te geven over zijn toekomst. "Ik wist nog niet wat er zou gebeuren. Ik heb van alles afgewogen, ook of de mensen die met mij samenwerken met me mee zouden willen. Je kunt er iets van vinden, maar ik vind het dan niet chique om te zeggen: mijn intentie is om te blijven. Omdat je daar al een verwachting mee wekt." Anders dan vorig jaar verwacht Slot dat de selectie van Feyenoord voor een groot deel intact zal blijven. Hij vertelde op sportief gebied nog veel perspectief te zien bij de Rotterdamse club, die volgend seizoen in de Champions League zal spelen.