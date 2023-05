Suse van Kleef en Jeroen Latijnhouwers tijdelijke presentatoren bij NOS Sport

"Dit zijn de speciale toernooien waar ik naar uitkijk", zegt Van Kleef in een reactie. "Ik verheug me enorm op een maand lang mondiaal topvoetbal en op het vertellen van alle verhalen die deze sport zo interessant maken."

"Ik heb er zin in, zoveel zelfs dat ik mijn radiowerk tijdelijk op een lager pitje zet", zegt Latijnhouwers. "Sport is een rode draad door mijn leven: als beoefenaar, als liefhebber en ook vakmatig. Ik heb een aantal jaar als sportjournalist gewerkt en het is meer dan leuk die tijd een kort vervolg te geven."

Van Kleef (36) is al langer aan de NOS verbonden: in het verleden bij NOS op 3 en als correspondent in Londen. Nu is ze actief als voetbalcommentator en presentator van NOS Langs de Lijn. Bij de twee vorige grote toernooien van het Nederlands vrouwenelftal (WK 2019 / EK 2022) was Van Kleef de vaste sidekick van Sjoerd van Ramshorst bij het avondprogramma van de NOS.

Latijnhouwers (56) was in zijn carrière onder meer presentator bij RTL Nieuws (1997 - 2003), Editie NL (2003 - 2014) en Hallo Nederland (2014 - 2018, Omroep Max). Hij was ook als nieuwslezer te horen bij Radio 538 en Radio Veronica. Momenteel is hij nieuwslezer bij Qmusic en persbureau ANP en radiopresentator bij Radio West.